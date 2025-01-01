المالية: السماح لكل مواطن قادم من الخارج بحيازة هاتف محمول معفى جمركيا لمدة 3 أشهر

أطلقت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري. كما تهدف المنظومة إلى دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير؛ نظرًا لأن العديد من الشركات الدولية بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بأنواعها المختلفة في السوق المصرية.

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير"، وأنه يتم السماح لكل مواطن قادم من الخارج بحيازة موبايل "مُعفى" للاستخدام الشخصي لمدة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر. وأوضح البيان أنه يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة في المنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد لأول مرة لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

أضاف البيان المشترك أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، كما تسهم في حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على الهواتف الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.