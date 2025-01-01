البنك الأهلي يهزم غزل المحلة ويتقدم 7 مراكز في الدوري

حقق نادي البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب مستضيفه غزل المحلة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب المحلة، في ختام مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين البنك الأهلي بفوزه في مباراة اليوم للاعبه ياو أنور، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعدما استلم كرة بينية خلف دفاعات الغزل وسددها مباشرة إلى الشباك.

وشهد الشوط الثاني اندفاع هجومي كبير من قبل نادي غزل المحلة، الذي حاول في أكثر من مرة تسجيل التعادل ولكن لم ينجح في ذلك.

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 8 ليقفز إلى المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط أمام غزل المحلة، الذي تجمد رصيده عند نفس الرصيد من النقاط.

وحقق الفريقان انتصارين، وتعادلا مرتين، مقابل 3 هزائم لكل منهما بعد مرور 7 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف البنك الأهلي في الجولة المقبلة فريق الإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم 11 يناير الجاري، فيما يحل غزل المحلة ضيفًا على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي يوم الأحد 12 من الشهر ذاته.