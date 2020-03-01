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تترقب شركات ومصانع الأدوية فى مصر، تتطورات أزمة فيروس كورونا الذى ضرب السوق الصينية وعدد من البلدان الأخرى، حيث تعتمد صناعة الدواء فى مصر على الخامات المستوردة من الصين بنسبة 40% من إنتاجها.



رئيس شعبة الأدوية فى الغرف التجارية الدكتور على عوف قال إن تأثير مرض كورونا فى الصين لم يظهر بعد على شركات الأدوية التى تستورد المواد الخام من الصين، بسبب وجود احتياطى من المواد الخام لدى شركات الدواء الحكومية يكفى لمدة 6 شهور مما يقلل من التأثيرات المتوقعة لتوقف حركة استيراد المواد الخام من الصين.

تستورد شركات الأدوية المحلية نحو 40 % من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الصين.



وحث شركات الأدوية المحلية على ضرورة البحث عن أسواق بديلة بهدف استيراد احتياجاتها من المواد الخام فى حالة استمرار أزمة مرض كورونا فى الصين التى ساهمت فى غلق عدد كبير من المصانع فى بهدف السيطرة على المرض.



وطالب وزارة الصحة بضرورة تذليل أى عقبات فى استيراد المواد الخام لتجنب حدوث أزمة نقص الادوية بداخل السوق المحلية.



من جانبه أكد الدكتور ماهر العزونى مدير مصنع بدر فارما أن أزمة وقف استيراد الخامات التى تدخل فى صناعة الأدوية من الصين سيؤثر بلا شك على المصنع.



وذلك يرجع إلى اعتماد المصنع بصورة كبيرة على استيراد الخامات من الصين التى تعانى من توقف عدد كبير من مصانعها مما أدى إلى تأخر وصول شحنات الخامات فى موعدها.



وأكد أن المصنع أرسل إلى الشركات الصينية يحثها على ضرورة شحن المواد الخام بسرعة لتجنب أزمة وقف تصنيع الأدوية.



وذكر أنه منذ يومين بدأت عمليات شحن المواد الخام من الصين مما يساهم بعلاج تلك الأزمة.



بدورها أكدت الدكتورة زمزم صلاح مدير التسجيل بشركة بيتا فارما للأدوية أن شركتها تعتمد على استيراد 60 % من المواد الخام عبر الصين مما يهدد بحدوث أزمة لدى الشركة وذلك بسبب عدم القدرة على إيجاد اسواق بديلة تمتلك القدرة على توفير احتياجات الشركة بنفس الأسعار.



وذكرت أن المواد الخام لدى الشركة تقترب من النفاد مما يهدد بتوقف إنتاج الادوية التى تصنعها الشركة.



وأكد الدكتور صلاح بسيونى مدير شركة أبوت الأمريكية بمصر أن شركته لم تشعر بأى نقص فى المواد الخام التى تستخدمها فى إنتاج الأدوية لعدم اعتماد الشركة على السوق الصينية فى استيراد احتياجاتها،

وذلك بفضل اعتماد الشركة على استيراد المواد الخام من سويسرا أو أمريكا مما يجنب الشركة أى تأثيرات سلبية من تراجع حجم الواردات من المواد الخام التى تأتى من الصين.



وذكر أن شركته تصنع 80% من منتجاتها لدى شركة القاهرة للادوية بمصر والباقى يتم استيراده من أمريكا بصورته النهائية.



وقال الدكتور أسامة الحسينى رئيس مجلس إدارة شركة ميروزا فارما للادوية إن الشركة لم تشعر بأزمة نقص المواد الخام التى يتم استيرادها من الصين.



وذلك بسبب اتجاه الشركة إلى الاعتماد على أسواق بديلة مثل تايوان أو الدول الأوروبية لحين انتهاء أزمة توقف المصانع فى الصين.



وذكر أن الشركة تصنع 6 منتجات من الأدوية أبرزها الكريمات لدى مصنع محلى يعمل بالسوق المحلية وذلك لعدم قدرة الشركة على تدبير استثمارات 150 مليون جنيه لتمويل إنشاء مصنع خاص بها.



وأكدت الدكتورة نهى عبدالفتاح مسئول الرقابة الفنية بشركة جاما للادوية أن الشركة تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخامات عبر الصين إلى جانب أسواق أخرى.



ولكن الشركة لم تشعر بوقف الاستيراد من الصين بسب امتلاكها احتياطى من المواد الخام يكفى لمدة 3 شهور.



وذكرت أن الشركة تبحث عن أسواق بديلة قبل نفاد المواد الخام لديها مما يسفر عن وقف تصنيع منتجاتها.



وتصنع الشركة عددا من المنتجات الغذائية التى يتم طرحها بداخل السوق المحلية.