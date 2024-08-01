تشارد كابيتال الإنجليزية تخطط لإقامة مجمع البتروكيماويات بالعلمين بتكلفة بـ7 مليارات دولار

التقى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في مدينة العلمين الجديدة، ممثلي شركة تشارد كابيتال الإنجليزية.

وشهد اللقاء مناقشة مقترح الشركة الإنجليزية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بتكلفة استثمارية تقديرية 7 مليارات دولار، والذي يعد أحد أهم المشروعات الجديدة التي تقوم الشركة القابضة للبتروكيماويات بالترويج؛ لتنفيذها في إطار الاستراتيجية القومية لزيادة إنتاج البتروكيماويات، بحسب بيان اليوم.

وأكد بدوي، خلال اللقاء، دعم الوزارة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسي لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري، مؤكدا الجهود الفعلية الجارية لتشجيع الاستثمار في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية و دعم زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية لإحلال جانب من الواردات وزيادة فرص التصدير .

وأوضح بدوي، أهمية التكامل في تنفيذ مشروعات القيمة المضافة مع البنية التحتية والتسهيلات التي تمتلكها شركات قطاع البترول، ودراسة الاستفادة منها لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة للمشروع وتوجيه جانب من إنتاجه للأسواق الخارجية مستقبلا بما يمثل مزايا تنافسية للمشروعات الجديدة.

ويشار إلى أن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة والذي تنفذه الشركة القابضة للبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة يشمل مجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الترويج ومجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في مراحل التنفيذ.