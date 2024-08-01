دعا الإعلامي والنائب مصطفى بكري إلى ضرورة التكاتف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، مشددا على أهمية الشعور بالأمل والتفاؤل رغم الصعوبات.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «خلينا عندنا أمل ننتقد ونقول الأوضاع صعبة ونتخانق، لكن يكون عندنا أمل لأن مصر بلدنا، إذا أنا وأنت لم نقف معها، هتبقى مشكلة كبيرة جدًا».

وأكد أن أعداء مصر من الخارج لا يريدون لمصر أن تصبح قوية ومستقرة، قائلا: «بعض الناس في الخارج ميهماش البلد، عايزاها تقع وتطربق على بعضها، لكن إحنا أصحاب البلد، الشعب المصري العظيم الذي حمى البلد في أصعب اللحظات التاريخية».

ودعا إلى ضرورة مواجهة التحديات الوطنية والوقوف خلف الدولة، معقبا: «لازم نواجه بكل قوة مشاكلنا، ونرد على كلام على الخونة والمتآمرين من الخارج، كلنا في مركب واحدة -قد نختلف في الآراء- لكن أنا حريص على بلدي، قد أقول وجهة نظر لا تعجب فلان، لكن أنا في هذا المركب وكل مواطن مصري في المركب، والمركب دي لازم تعدي».

وأشاد بالقيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «لدينا قائد وطني نعتز به ونقدره ونحترمه ونشعر بما يبذله من جهود، يضربوا رأسهم في الحيط، اللي عايز يضرب رأسه في الحيط يضرب ميهمناش، موقفنا واحد مع القيادة السياسية ومع الدولة ومؤسساتها، أمام مشاكل وأزمات تروها بنفسكم، شاهدتم حكمة القائد في كل قرار أخذه، ورأيتم انحياز القيادة المصرية من أول يوم لقضية الشعب الفلسطيني».