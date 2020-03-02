مصادر طبية: المصاب الجديد بكورونا مهندس كندي في العقد السادس يعمل بشركة بترول

كشفت مصادر طبية بوزارة الصحة أن حالة الإصابة الجديدة المكتشفة بفيروس كورونا لشخص كندي الجنسية، يعمل مهندس بترول في إحدى الشركات البترولية شمال غرب مصر، وأنه من مواليد 1966 يبلغ من العمر 54 عاما.



وذكرت المصادر أن المصاب جاء إلى مصر منذ 13 يوما من بلاده مرورا بمطار أوروبي وسيط.



وتم الاشتباه في حالته منذ عدة أيام مع آخرين، وثبت أمس إيجابية حالته بمفرده وسلبية العينة بالنسبة لزملائه.



وأكدت المصادر دقة وفاعلية بروتوكول الفحص والكشف والعلاج الذي تتبعه وزارة الصحة مع الحالات المكتشفة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وذكرت الوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في بيان لهما اليوم اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".



وكان مصدر طبي مسئول قد قال في تصريحات ظهر أمس الأحد لـ"الشروق"، أن هناك اشتباها في إصابة حالتين بفيروس كورونا، وتم إعداد مستشفى العزل بالنجيلة لهذا الغرض، ثم عادت وزارة الصحة ونفت ذلك.

وأكدت الوزارة في بيانها الذي أصدرته بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين أنها نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تمت إحالته إلى مستشفي العزل بالنجيلة، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.



وأضافت الوزارة أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.