كشفت إذاعة "نجوم إف.إم" عن خريطتها البرامجية الجديدة، والتي تضم برامج ومسلسلات تعرض خلال الشهر الكريم، منها مسلسل "فبركة"، بطولة أحمد حلمي، وهنا الزاهد، وسوسن بدر، وطه دسوقي، ومحمد رضوان، وسينتيا خليفة، وسامي مغاوري، ونور قدر، وإيمان السيد، وعلي صبحي، والإعلامية إنجي علي، تأليف نوران نصار وإخراج صفي الدين حسن، ومسلسل "مذكرات سنجل" وهو مسلسل كوميدي من حلقات متصلة منفصلة، يقوم على فكرة البحث عن عروسة.

كما تقدم الإذاعة عدد من البرامج، منها "كف مريم"، تقديم الكاتب أحمد مراد، يقدم فيه مجموعة من المعلومات في شتى المجالات بطريقة مختصرة، بحيث يتم استعراض خمس معلومات في كل حلقة عن شيء بعينه، في الفنون والأدب والرياضة والثقافة والمعلومات العامة أيضًا، ويقدم يوسف الحسيني برنامج "نساء ملهمات"، من خلاله يقدم 30 شخصية من النساء الأهم في التاريخ الإسلامي، وتقديم نبذة بسيطة عن حياتهن وأهميتهن، ويقدم الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج "ماخدش حقه"، وهو محاولة لتسليط الضوء على النماذج المشرفة في شتى المجالات، والتي بذلت كثير من الجهد لكنها لم تحظى بالجماهيرية التي تتناسب مع إنجازاتها، مثل؛ عبد الرحمن فوزي صاحب أول هدف إفريقي في كأس العالم، وعبد الرحمن فهمي بطل من أبطال ثورة 1919.

وتقدم الإذاعة عدد من البرامج الدينية، هي "الرسائل الثلاثة" تقديم الشيخ رمضان عبد الرازق، وبرنامج "مكارم" تقديم الشيخ رمضان عبد المعز، وبرنامج "يا أيها الذين آمنوا"، تقديم د.سعد الدين هلالي.

كما تضم الخريطة برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، تقديم إنجي على، كما تقدم لينة الطهطاوي، برنامج أسبوعي عن مسلسلات رمضان الناجحة مع عرض أخبار حصرية عن نجوم الأعمال وأخبار حصرية من داخل كواليس الأعمال، ويقدم إيهاب صالح "طالبة إيه"، وهو برنامج تفاعلي بنكهة اجتماعية ساخرة، يوجه إيهاب صالح من خلاله دعوة للمستمعين للتعرف على أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا وألعاب الفيديو والأجهزة الحديثة كما يقوم إيهاب بإشراك المستمعين في التحدث عن أحدث الترندات اللي تشعل مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام.

وتقدم مريم أمين برنامج "خالص حبي"، وهو يتناول حياة المشاهير من خلال الجوابات الشخصية، مثل جواب اعتذار، وجواب رومانسي، وجواب عتاب، وجواب صداقة، جواب استقالة، جواب وصية، يقوم البرنامج في كل حلقة بالحديث عن جواب وقراءته وتفاصيل ظروفه والعلاقة بين المرسل والمرسل إليه.

برنامج "على نار هادية" تقديم الشيف نجلاء الشرشابي، الذي تقدم من خلاله وصفات طبخ للأكلات المصرية بكل الأنواع، ويستمر برنامج "كلام في الزحمة"، تقديم مروان قدري ويارا الجندي، كما تقدم جيهان عبدالله برنامج "حفلة توزيع جوائز"، وهو برنامج حوارى مع أشهر نجوم الفن، بالإضافة لبرنامج "كلمتين من القلب" الذي يقدم من خلاله تامر بشير، بعض النصائح وتفاصيل بسيطة لو كانت متواجدة بين الناس ستكون حياتنا أفضل مثل "التراحم"، و"التسامح".

وتقدم المذيعة آية عبدالعاطي برنامج "ستوديو 10"، ويقدم كريم خطاب برنامج "ما وراء الـ90 دقيقة، وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم الموسم الثاني من برنامج "حصل خير"، وهو برنامج اجتماعي كوميدي واقعي، تقدم من خلاله نصائح للعديد من الشخصيات التي صادفتها على مدار السنوات، والذين تورطوا في مواقف محرجة بسبب تصرفاتهم الخاطئة.