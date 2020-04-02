أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوشا، اليوم الخميس، أنه سيتم فرض حظر تجوال يوميا من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، ابتداء من غدا الجمعة، في إطار الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال تشان أوشا في خطاب متلفز، إنه سيستثني من الحظر العاملون في المجال الطبي وقطاع البنوك وتوصيل المعدات الطبية أو الوقود ومن يقومون بنقل المرضى أو المسافرين المتوجهين للمطار أو الذين يعملون في نوبات عمل ليلية.

وأضاف تشان أوشا "من فضلكم لا تصابوا بالذعر وتتكالبوا على السلع، لأنه يمكنكم الشراء طوال اليوم"، موضحين "من فضلكم حافظوا على التباعد الاجتماعي".

وكانت الحكومة، أعلنت حالة الطوارئ الأسبوع الماضي حتى 30 أبريل على الأقل، ومن شأن إعلان حالة الطوارئ منح رئيس الوزراء السلطات لإقرار وتطبيق قيود.

ويشار إلى أن تايلاند سجلت 1875 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة و23 شخصا في حالة حرجة، وفقا لبيانات وزارة الصحة اليوم الخميس.