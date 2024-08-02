مستشار بالبنك المركزي الصيني ينتقد السياسات الاقتصادية لبكين

وجه أحد المستشارين النافذين لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) انتقادا نادرا للسياسات الاقتصادية الصينية، حيث دعا الحكومة إلى التعامل مع الإنفاق الاستهلاكي الضعيف وتحديد هدف إلزامي للتضخم.

وقال هوانج يبينج، العضو بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني، إنه يجب على السلطات الصينية تغيير استراتيجيتها الخاصة "بالتركيز على الاستثمار وتجاهل الاستهلاك"، بحسب مقال نشر الأسبوع الجاري، مستشهدا بخطاب ألقاه هوانج في مايو الماضي.

وأضاف هوانج: "دخل الاقتصاد مرحلة جديدة، ولم يعد الطلب الإجمالي –بما في ذلك الاستهلاك والصادرات وحتى الاستثمار- كما كان في السابق. ويشكل هذا حقا تحديات جديدة لسياسات الاقتصاد الكلي"، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع هوانج بالقول إن المنح النقدية للأسر، ومنح العمال المهاجرين سبلا أفضل للحصول على الخدمات الحكومية العمرانية سوف يعزز الإنفاق الاستهلاكي.

وأشارت بلومبرج إلى أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني صار تحديا كبيرا، في الوقت الذي تعتمد فيه السلطات على التصنيع لتحفيز النمو بينما تجازف بحدوث تأثير سلبي بخلق وفرة عالمية في الصادرات.