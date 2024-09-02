وزير الخارجية: موضوع السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا مرفوض



نشر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، جزءًا من تصريحات وزير الخارجية د بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقائه مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة.

وقال بكري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن وزير الخارجية شدد خلال اللقاء على أن «موضوع السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا مرفوض وغير مقبول على الإطلاق».

وأشار الوزير إلى أن «مصر مُصرة على تشغيل معبر رفح من الجانب الآخر بإشراف فلسطيني، وتطالب بعودة الأوضاع إلى ما قبل ٧ أكتوبر الماضي».

ونوه عبد العاطي، أن «هناك تخاذلًا من المجتمع الدولي في قضية العدوان على غزة»، قائلًا إن «البعض يتعامل بمنطق النفاق وازدواجية المعايير».

وزير الخارجيه المصري :

هناك تخاذل من المجتمع الدولي في قضية العدوان علي غزه، والبعض يتعامل بمنطق النفاق وازدواجية المعايير

- موضوع السيطره الإسرائيليه علي محور فيلادلفيا مرفوض وغير مقبول علي الإطلاق ، ومصر مصره علي تشغيل معبر رفح من الجانب الآخر بإشراف فلسطيني ، ونطالب بعودة… — مصطفى بكري (@BakryMP) September 2, 2024

وفي وقت سابق، جدد مصدر رفيع المستوى، تأكيد مصر على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.

ونوه في تصريحات، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الاثنين، أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسئولة عن عدم التوصل إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض؛ للتغطية على أزمتها الداخلية.