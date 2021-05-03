تراجع أسعار النفط مع انخفاض الطلب في الهند

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات، اليوم الاثنين، في الأسواق الآسيوية بتراجع نتيجة تلاشي التوقعات بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام، في ظل تراجع الطلب في الهند أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 6% تقريبا خلال الشهر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع مبيعات البنزين في الهند خلال أبريل الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس الماضي، في حين تراجعت مبيعات الديزل (السولار) إلى أقل مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بحسب البيانات الأولية الرسمية.

وبحلول الساعة الواحدة و15 دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.4% إلى 66.51 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل. في الوقت نفسه فإن سعر خام برنت ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم بنسبة 28% مقارنة بمستواه في في ختام العام الماضي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% اليوم إلى 63.33 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.