تقرير: إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور فيلادلفيا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبلغت الوسطاء موافقتها على الانسحاب من محور فيلادلفيا بالمرحلة الثانية من الصفقة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا، مجددا التأكيد على أن موقفه ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير.

ومن جانبها، نقلت "القاهرة الإخبارية" في وقت سابق عن مصدر رفيع المستوى قوله إنّ مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.

وأضاف المصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنّ استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميًا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.

وذكر المصدر أنّ الحكومة الإسرائيلية هي المسئولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.