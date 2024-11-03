هاريس تقوم بزيارة غير مدرجة إلى نيويورك ضمن حملتها الانتخابية

قامت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بزيارة غير مدرجة ضمن حملتها الانتخابية إلى مدينة نيويورك، في ابتعاد موجز عن الولايات الحاسمة، في ظل بقاء ثلاثة أيام فقط على يوم الانتخابات.

وغادرت هاريس على متن الطائرة "إير فورس تو" من شارلوت، بولاية نورث كارولينا ، مساء يوم السبت، وكان من المقرر أن تسافر إلى ديترويت.

وقال مسؤول في الحملة للصحفيين على متن الطائرة أثناء الرحلة إن هاريس ستغير طريقها وتتجه إلى نيويورك، لكنها ستسافر لاحقا إلى ديترويت استعدادا لظهور في إطار حملتها يوم الأحد في ولاية ميشيجان الحاسمة.

ولم تقدم الحملة تفاصيل حتى الآن حول ما ستقوم به هاريس في ميشيجان.