اعتماد كراسة الاشتراطات المرجعية بالمنطقتين الاستثماريتين فى بنها والصف

تضمان 403 مشروعات وتستهدفان توفير 7000 فرصة عمل



اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، وفق بيان لوزارة الاستثمار اليوم.

وبحسب البيان، ستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف 225 مشروعا بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، بين زراعى وغذائى وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، موضحا أنه من المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقرر المجلس، إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا، بهدف مواصلة الإجراءات الإصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وفق البيان.

ويأتى ذلك بعد قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بطرح كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والبالغ عددها 107 مشروعات، ومن المنتظر أن توفر نحو 2000 فرصة عمل.