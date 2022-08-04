السعودية تفتح مجالها الجوي أمام رحلات جوية إسرائيلية

سيرت العديد من شركات الطيران رحلات عبر السعودية للمرة الأولى بعد رفع حظر عن التحليق من وإلى إسرائيل.



وغادرت طائرة أولى من تل أبيب إلى جزر سيشل في مسار جديد مساء أمس الأربعاء، بحسب ما قالته شركة أير سيشل اليوم الخميس، بعد تلقي تصريح من السلطات السعودية.



كما عبرت طائرة تتبع كاثي باسيفيك من هونج كونج المجال الجوي السعودي قبل الهبوط في تل أبيب اليوم الخميس، بحسب ما أظهرته خدمة تتبع الطائرات فلايت رادار 24.



وأفادت تقارير بأن شركات الخطوط الجوية الإسرائيلية تنتظر تصريحا للتحليق فوق السعودية.



وألغت السعودية الحظر الذي كان مفروضا على الرحلات التجارية من وإلى إسرائيل في منتصف تموز/يوليو خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة ، في خطوة اعتبرت علامة على حدوث تقارب.



يشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، حيث أن المملكة لا تعترف حتى بإسرائيل كدولة، وهي أحد الأسباب المحتملة وراء عدم إشارة البيان السعودي آنذاك لإسرائيل بالاسم.



كما جرى تخفيف بشكل طفيف الحظر الذي كان مفروضا على الخطوط الجوية غير الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة فيما سمحت السعودية لرحلات الطائرات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين بعبور مجالها الجوي.



وأقامت الدولتان الخليجيتان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في 2020 بوساطة أمريكية.



وتم إجراء استثناء أيضا لرحلات الخطوط الجوية الهندية اير انديا من وإلى تل أبيب.