الخارجية: تنسيق بين مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير بدر عبدالعاطي إلى الدوحة مؤخرا مرتبطة بالمشاورات السياسية واللجنة المشتركة بين مصر وقطر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الزيارة شهدت تناول مختلف جوانب العلاقة الثنائية والمشروعات القائمة ومتابعة تنفيذها بما فيها الشق الاقتصادي المرتبط بالاستثمارات المتبادلة وحوافز الاستثمار وغيرها.

وأوضح أن الشق الإقليمي استحوذ على جانب كبير من زيارة وزير الخارجية للدوحة، نظرا لأن مصر وقطر منخرطتان في الوساطة الخاصة بأزمة غزة.

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين البلدين، وتشاور مستمر وإرادة حقيقية وجادة للدفع بكل الجهود وطرح كل المقترحات والحلول للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المنطقة لا تتحمل المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومصر وقطر تبذلان جهد كبير في المجال الإنساني من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والتعامل مع التحديات التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ونوه بأن هناك تنسيقًا مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لضمان وصول المساعدات.