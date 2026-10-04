كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن تفاصيل حزمة التيسيرات والتخفيضات الجديدة على رسوم تراخيص المرور في جميع وحدات الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن القرار بدأ بما يُسمى "التشغيل التجريبي" عقب صدور التوجيهات، وبعد تطبيق التشغيل التجريبي وعرض الأرقام "وُجد أن المبلغ لا يزال كبيرًا" ورؤي ضرورة التخفيف عن المواطنين مرة أخرى.

وأضاف أن ترخيص السيارة الملاكي، خلال التشغيل التجريبي كانت تتراوح بين 2250 جنيها، بينما استقر التشغيل الفعلي الحالي عند 1600 جنيه.

وأوضح أن مبلغ الـ 1600 جنيه يمثل "تكلفة إنتاج الرخصة" وهو رسم موجود دائما يجري سداده، لافتا إلى أن هذا المبلغ يُدفع لأول مرة عند الفحص الفني للسيارة بعد ثلاث سنوات، على أن تصبح تكلفة التجديد بعد ذلك310 جنيهات للسنة الواحدة.

ولفت إلى أن التخفيضات شملت أيضا سيارات الأجرة، وسيارات النقل، ورخص القيادة، مشيرا إلى انخفاض تكلفة إصدار رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات لتصل إلى 900 جنيه.

ونوه أن كل التفاصيل معلنة في لوحات إرشادية يجدها المواطن داخل وحدات المرور، موضحا أن وزارة الداخلية خفضت الأرقام المقررة بعد فترة التشغيل التجريبي، بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطبيق منظومة "الشباك الواحد"، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت جهدا كبيرا وتطويرا في البنية التحتية للمرور بعد إنفاق مبالغ كبيرة عليها للوصول إلى المرحلة الحالية.

واستشهد بتوفير ماكينات إلكترونية في المراكز التجارية تتيح للمواطن إدخال رقم هاتفه وتلقي رمز التحقق وسداد الرسوم، واستخراج شهادات المخالفات من نيابة المرور عبر مكاتب البريد وتوصيلها إلى المنزل.

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الجديدة واستخراج الرخصة إلكترونيا ووصولها إلى المنزل أو المكان المحدد، لافتا إلى أن من حق الشركات الكبرى التي تمتلك سيارات التقدم بطلب لإرسال لجنة فنية إلى مقر الشركة لإنهاء تراخيص مركباتها دون الذهاب للوحدات.

وشهدت التيسرات التي طبقتها وزارة الداخلية لخفض رسوم تراخيص المرور، إلغاء تقديم معدات السلامة والطوارئ، التي تشمل "طفاية الحريق- حقيبة الإسعافات- المثلث العاكس للضوء" عند إصدار أو تجديد التراخيص، بعدما كان يتطلب تجديد الرخصة شراء هذه المعدات كل 3 سنوات.