قال كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات المحطات الست بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، التي زارها أمس، سيتم الانتهاء منها في 25 أبريل الجاري، مضيفًا أنه سيتم تشغيلها تجريبيًا في نفس التوقيت.

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن جميع العاملين على مشروع القطار الكهربائي، الذي يبدأ من محطة عدلي منصور في منطقة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، شركات مصرية وطنية، لافتًا إلى اقتراب انتهاء تنفيذ محطة النزهة على أعلى مستوى.

ولفت إلى مساعدة بعض الشركات الأجنبية، فرنسية وإيطالية وإسبانية، في تقديم العمالة المصرية والعربية العاملة بها، منوهًا بأن الشركات الأجنبية ستعمل على تركيب الأجهزة حال عودتهم بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتأجيل فعاليات الاحتفال بافتتاح المشروعات القومية الكبيرة، وتحديدًا العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، التي من المقرر الانتهاء منها وافتتاحها في يوم 10 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد.

وأشار إلى تأجيل الاحتفال بافتتاح المشروعات الكبرى، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ذاكرًا أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الاستمرار في المشروعات الكبرى، سواء مشروعات الطرق أو الكباري أو الأنفاق أو المستشفيات، وباقي المشروعات التي يستطيع أصحاب شركاتها تأمين عمالها.