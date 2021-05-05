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موريتانيا تسجل 9 إصابات بالسلالة البريطانية من كورونا

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 6:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 6:05 ص

أعلن مسؤول موريتاني بارز تسجيل تسع إصابات مؤكدة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورنا في موريتانيا.

وقال مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة محمد محمود ولد أعل محمود في تصريحات بثتها منصات محلية ليل الثلاثاء/الأربعاء: " تم تشخيص 9 إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في موريتانيا وذلك بعد أخذ الوزارة لعينات من مصابين بالفيروس، في إطار فحوصات دورية، تقوم بها وزارة الصحة في مختبرات خارج البلاد".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الاثنين تشخيص أول إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في موريتانيا وقررت إخضاع المسافرين القادمين دون فحص كورونا لفحص الحمض النووي السريع لدى وصولهم وللحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

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