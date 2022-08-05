بي بي سي تبدأ تحقيقا بشأن ادعاءات بتنمر واعتداءات جنسية من جانب دي جي سابق

وستدرس أيضا إن كانت المخاوف بشأن سلوك ويستوود عاملا في تركه بي بي سي في عام 2013.

وقال سير نيكولاس، بعد تلقي نتائج المراجعة الداخلية: "تظهر ادعاءات وقضايا جديدة مع مرور الوقت وهناك المزيد من الناس على استعداد للتقدم بشكاوى. لهذا السبب يجب أن يستمر العمل".

وأضاف: "في ضوء المراجعة الداخلية لبي بي سي، أعتقد أنه ربما كانت هناك مناسبات في الماضي كان على بي بي سي البحث في المزيد من القضايا التي أثيرت".

وكان المدير العام لبي بي سي تيم ديفي قد قال في البداية في أبريل إن المؤسسة "ليس لديها دليل على شكاوى" بشأن ويستوود - الذي كان مذيعا لمدة 19عاما في محطة راديو 1 وراديو 1 إكسترا بعد أن كشفت بي بي سي نيوز وصحيفة الغارديان ادعاءات عن سلوك جنسي متوحش.

لكن بعد أن تحدت بي بي سي نيوز رد الشركة على طلب حرية المعلومات المقدم في نوفمبر 2021، اعترفت لاحقا بالشكاوى الست - التي كانت إحداها خطيرة بما يكفي لإحالتها إلى الشرطة.

وقالت بي بي سي إن الرد الأولي للمدير العام حدد الموقف كما فهمه في ذلك الوقت، وقبل التقرير الداخلي قال ديفي إنه يريد "التأكد من شطب كل شيء" و"النظر في أي قضايا".

ووجدت المراجعة الداخلية أن "القيود داخل أنظمة بي بي سي الحالية" التي لا تغطي جميع المعلومات المؤرشفة تعني أن الادعاءات لم يكشف عنها في البداية.

وحصت المراجعة الادعاءات التي أبلغ عنها بعد عام 2012، في أعقاب فضيحة جيمي سافيل، ووجدت ادعاءين بسوء سلوك جنسي وشكويين حول سلوك ويستوود في مكان العمل.

وكان من بين هذه الادعاءات التي مفادها أنه في عام 2007 أدلى ويستوود بتصريحات جنسية لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في حدث غير تابع للبي بي سي. وأحيلت الحادث إلى الشرطة، لكن في عام 2013 قالت إنها لن تتخذ أي إجراء آخر.

وبعد أن نشرت بي بي سي نيوز والغارديان ادعاءات سبع نساء في أبريل، قالت بي بي سي إنها تلقت ادعاءات أخرى، منها ادعاء بالاعتداء الجنسي في حدث لهيئة الإذاعة البريطانية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واثنين من الادعاءات بالاعتداء الجنسي من منتصف الثمانينيات قبل أن يصبح ويستوود مذيعا.

ووصفت امرأة أخرى "لقاء جنسيا بالتراضي" مع ويستوود في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، وهي "تعتبره الآن غير مناسب".

وسيكون التحقيق المستقل الجديد هو الأول الذي بدأته بي بي سي منذ 2021 منذ تحقيق اللورد دايسون في الطريقة التي أجرى بها مارتن بشير مقابلته مع الأميرة ديانا في عام 1995.

واتهمت سبع نساء ويستوود، الذي استضاف أول عرض لموسيقى الهيب هوب يبث على الصعيد الوطني في بريطانيا من عام 1994 حتى مغادرته بي بي سي في عام 2013، بإساءة استغلال منصبه في صناعة الموسيقى لاستغلالهن في تحقيق أجرته بي بي سي نيوز والغارديان في أبريل.