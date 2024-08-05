وزير الخارجية: بحثت مع نظيري التركي مخرجات الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لأنقرة

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه بحث مع التركي هاكان فيدان التحضير لعقد الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع هاكان فيدان، اليوم الإثنين، أنه تم تناول حسن الإعداد والتحضير لانعقاد هذا المجلس في دورته الأولى ومخرجات الزيارة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي لتركيا.

وأشار إلى أنه تم بحث الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي سيتم توقيعها في مختلف المجالات، موضحًا أن هناك اتفاقيات رهن التوقيع وجاري الانتهاء منها في كل مجالات التعاون.

ونوه بأنه تم التباحث حول مخرجات هذه الزيارة حول التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات التركية بمصر والتعاون في مجال التجارة وسبل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي للوصول للهدف المنشود وهو الوصول لحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في المستقبل القريب.

ولفت إلى التباحث حول التعاون في المجالات التعليمية والثقافية، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات الاتفاقيات يجري الانتهاء من مراجعتها ويتعين التوافق بشأنها بين الجانبين.

وشدد على أن هذه الاتفاقيات تغطي كل مجالات التعاون الثنائي في كل ما يحقق مصالح البلدين والشعبين.