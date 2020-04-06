رئيس وزراء بريطانيا بعد دخوله المستشفى: معنوياتي مرتفعة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "معنوياته مرتفعة" وذلك بعد مروره بأول ليلة في المستشفى لكنه أضاف أنه لا يزال يعاني من أعراض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد مرور أسبوع من إعلان إصابته.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، الذي تم احتجازه في أحد مستشفيات العاصمة أمس الأحد، بالعاملين في "خدمة الصحة الوطنية" في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه و"فريق عمله سيعملون سويًا على محاربة الفيروس".

وقال جونسون ، في تغريدته على موقع تويتر والتي نقلتها صحيفة "إيفننج ستاندارد"، :"الليلة الماضية وبناءً على نصيحة طبيبي ذهبت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الروتينية في الوقت الذي لا زلت أعاني من أعراض فيروس (كورونا)".

وأضاف: "حالتي المعنوية مرتفعة ولا زلت على اتصال مع فريق العمل في الوقت الذي نعمل فيه سويًا على محاربة هذا الفيروس والمحافظة على الجميع بأمان".

ومضى قائلاً: "أود أن أشكر جميع العاملين في خدمة الصحية الوطنية الرائعين الذين يبذلون جهدهم لرعايتي والأخرين الذين يمرون بهذا الوقت العصيب."

ووجه كلامه مباشرة إلى خدمة الصحة الوطنية: "أنتم أفضل ما في بريطانيا".