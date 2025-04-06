 وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان هاتفيا متابعة جهود وقف إطلاق النار في غزة وتنسيق التحركات الإقليمية - بوابة الشروق
الأحد 6 أبريل 2025 5:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان هاتفيا متابعة جهود وقف إطلاق النار في غزة وتنسيق التحركات الإقليمية


نشر في: الأحد 6 أبريل 2025 - 4:45 م | آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 4:45 م

جرى اتصال هاتفي اليوم الأحد، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين الشقيقين لمتابعة الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة.

كما بحث الوزيران التحركات المقبلة للجنة العربية-الإسلامية الوزارية ونشاطها مع الأطراف الدولية بشأن الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما استعرض الوزيران الموقف بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء آخر المستجدات الخاصة بتلك الأزمات، وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات.

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