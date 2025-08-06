زوجان بريطانيان يجريان أول اتصال هاتفي مع أسرتهما منذ احتجازهما في إيران قبل 7 أشهر

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قالت أسرة زوجين بريطانيين محتجزين في إيران، إنهما "متماسكان"، وذلك بعدما تمكنت الأسرة من التحدث إليهما بشكل مباشر لأول مرة منذ 7 أشهر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء.

واعتقل لينزي وكريج فورمان، المنحدرين من مقاطعة إيست ساسكس، في يناير الماضي أثناء قيامهما بجولة حول العالم على متن دراجة نارية، ووجهت إليهما في وقت لاحق تهم التجسس.

ومن جانبهما، ينفي الزوجان، تلك الاتهامات.

وقال ابنهما جو بينيت، من بلدة فوكستون في مقاطعة كينت، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه أجرى مكالمة هاتفية لمدة ثماني دقائق مع والدته.

وأضاف: "ضحكنا وبكينا، وللحظات بسيطة بدا الأمر وكأن ثقل السبعة أشهر الماضية قد انتهى".

ويشعر جو، بأن والديه "متماسكان"، قائلا: "قويان وإيجابيان، ومازالا يبتسمان بطريقة أو بأخرى".

وأفاد بينيت، بأنه جرى فصل الزوجين، حيث يحتجز كل منهما في سجون مختلفة، ويحصلان على الموارد الأساسية.