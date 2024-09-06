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رئيس الأركان الأمريكي: ندرس تداعيات سيناريو توقف أو فشل محادثات هدنة غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 11:44 ص

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال، تشارلز براون لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن واشنطن تدرس تداعيات سيناريو توقف محادثات وقف إطلاق النار بغزة أو فشلها.

وأضاف براون أن "تركيزنا ينصب على كيفية عدم توسيع الصراع وكيف نحمي قواتنا في المنطقة".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، صرح أمس بأن إسرائيل وحركة "حماس" لم يتفقا بعد على مسألة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية "حل العقبات" للوصول إلى الاتفاق الذي يعتبر "جاهزاً بنسبة 90%".

وأشار كيربي في اتصال مع الصحفيين، إلى أنه "كان لدينا وضوح تام حينما قلنا إن النص تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، لكن تبادل الأسرى لم يتم الاتفاق عليه بعد، وهذا هو جوهر الصفقة".

وأضاف: "تم الاتفاق على تنفيذ الإطار العام، لكن (حماس) أعدمت المحتجزين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي الواقع، غيّروا بعض شروط عملية التبادل (للأسرى) أيضا"، على حد قوله.

وكانت حركة "حماس" قد صرحت في بيان الخميس الماضي بأنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما سبق التوافق عليه.

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