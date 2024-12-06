إسرائيل تحشد جنودها بالجولان المحتل تحسبا لسقوط بشار الأسد

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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري أن إسرائيل زادت قواتها بشكل كبير في الجولان المحتل خشية الانهيار الكامل للحكومة السورية التي يرأسها بشار الأسد.

ونقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفرقة 210 إلى الحدود مع سوريا خشية خروج الأحداث عن السيطرة والاقتراب من الحدود.

في السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء كبار القادة الأمنيين لاجتماع خلال ساعات لمناقشة ما وصفته بالانهيار المتسارع لنظام الأسد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى الجولان، وأن الجيش رفع من جاهزيته للتعامل مع كافة السيناريوهات، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يُراقب "الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميا ودفاعيا"، موضحا أنه "لن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الإسرائيلية وسيعمل لإحباط أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، حسب ما جاء في البيان.