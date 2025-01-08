منير فخري عبدالنور: الوضع الاقتصادي ما زال صعبا جدا

رأى الدكتور منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن «الوضع الاقتصادي صعب جدًا»، متابعا: «أنا متفائل، وإن شاء الله نخرج من الأزمة؛ إنما الوضع ما زال صعبًا جدًا».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «عندما تنظر إلى الأرقام الكلية من دين محلي وخارجي تتخض، عندما تنظر لخدمة الدين وتكلفة خدمة الدين من فوائد أو أقساط تتخض».

وتابع حديثه: «عندما تعلم أن خدمة الدين من فوائد وأقساط في موازنة 2024-2025 تبلغ 3.4 تريليون جنيه وتمثل 130% من الإيرادات العامة في الموازنة تتخض، وتتساءل إزاي هعرف أسدد وأجيب الفلوس منين؛ لكن ربنا يفرجها إن شاء الله وبيفرجها».

وأعرب عن تفاؤله بالوزراء الشباب، وخص بالذكر وزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، مؤكدًا أن التعاون بينهم من الممكن أن يسفر عن نتائج إيجابية للغاية.