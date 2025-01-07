ثمن الإعلامي أحمد موسى، قرار الحكومة اللبنانية ترحيل عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد توقيفه من جانب السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»: مساء الثلاثاء: «كل التحية إلى مجلس الوزراء اللبناني برئاسة السيد نجيب ميقاتي، الذي قرر ترحيل الإرهابي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الامارات، وإحنا والإمارات بلد واحد، يعني هيروح الإمارات ويجي مصر».

وأشار إلى وجود اتفاقية تعاون بين البلدين تسمح بترحيله إلى مصر، متابعا: «الإمارات قدمت شكوى وطلبت ترحيله؛ لأن عليه قضايا في دولة الإمارات، يتحاسب ثم إحنا نطلبه من الإمارات، عندنا اتفاق وتعاون مع الإمارات هيترحل للإمارات وبعدين ييجي مصر».

وتابع: «بعض الناس بتقول لي إزاي مياجيش مصر؟ متزعلش يا سيدي، إحنا واحد والله، الموضوع بسيط هيروح الإمارات ثم نطلبه من دولة الإمارات، مش هيقولوا لنا لأ، هنستلمه ونحاكمه ويدخل السجن، ويقابل الشاطر وبديع والكتاتني والبلتاجي ويقعد معاهم في السجن، مفيش مشكلة متبقاش مضايق إحنا والامارات واحد».

ورأى أن الحدث الأهم يتمثل بقرار مجلس الوزراء اللبناني بترحيله وتسليمه إلى الإمارات، مضيفا: «هذا المجرم الإرهابي، مصر طلبته والإمارات طلبته، الأمر واحد مشترك هياجي هياجي، وبالمناسبة سيادة الرئيس قالها لحضراتكم كثير أوي اوي كله هيتحاسب اللي بيعمل ويحرض وبيخرب، وابن القرضاوي كان كده وهربان من 14 سنة، لكن في النهاية هيبقى عندك هنا، هيروح الإمارات وبعدين يرجعلنا، الإرهابي هشام عشماوي هرب وفي النهاية اتقبض عليه وأعدم»