طرح الإعلامي خيري رمضان، تساؤلا حول قدرة المصريين على شراء ياميش رمضان هذا العام، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على معظم فئات المجتمع.

وقال خلال برنامجه «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور»: «نحن نمر بأزمة، لا يوجد بيت يخلو من أزمة من أول العامل إلى الوزير السابق، الكل سيواجه أزمة؛ لأن الأسعار مرتفعة جدًا، والأساسيات مش ملاحقين عليها، فهل يا ترى هنعرف نشتري ياميش رمضان؟».

ونقل عن نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، شادي الكومي، في تصريحات خاصة، قوله إن الدولة استوردت ياميشا بقيمة 140 مليون دولار بنهاية 2024، بانخفاض 20% في الكمية عن العام المنقضي؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 20%، والتي سيتحملها المستهلك؛ من أجل تعويض الفارق.

وأعرب عن استغرابه من ثقة رئيس الشعبة أن «المصريين مايعرفوش يقضوا رمضان من غير ياميش رغم ارتفاع الأسعار!»، معلقا: «ليه هو سنة أو فرض مستحب يعني؟».

وأردف: «والله العظيم مفيش أحلى من الكنافة السادة.. تحطلها مهلبية أو مانجا، هي الكنافة المقرمشة السادة اللي تطلع من الفرن، وتسقيها عسل أحلى كنافة في الدنيا».

واختتم حديثه مقترحا الاستغناء عنه، متسائلا: «إيه اللي هيحصل يعني لو ما أكلناش ياميش واتمنع الياميش في رمضان؟ لو مفيش ياميش إيه اللي هيجرى لك؟ ولا حاجة! خلي الأغنياء أوي اللي عايز يشتري، لكن إحنا مش مضطرين، ماله الفول السوداني لما يتحمص بيبقى زي الفل؟».