ضياء رشوان عن حزب الجبهة الوطنية: مصر بحاجة لتكتل لا يطمح للحكم الآن

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن التنوع في أعضاء الهيئة التأسيسية البالغ عددهم 57، يمكن أن يقود إلى تصور برنامج الحزب

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تحتاج في الفترة الحالية حزبًا لا يطمح للحكم الآن.

وتابع: «حزب الجبهة الوطنية، لأنه ليس حزب باراشوت، فمن المستحيل أن يتم تشكيله في يناير ويطمح للحكم في شهر أغسطس وفي شهر أكتوبر (في إشارة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية)».

ولفت إلى أن الحزب يطمح في أن يكون البرلمان المقبل (مجلسا النواب والشيوخ) يتسع لأوسع مساحة ممكنة من المعارضين سواء الأشخاص أو الأحزاب أو القوى، مؤكدا أن الحزب سيسعى لائتلاف واسع مع من يرغب من قوى المعارضة.

وضرب مثالًا بالقول: «عزف السولو المنفرد في الموسيقى الكلاسيكية جميل جدًا، لكن أجمل منه السيمفونية اللي فيها 100 عازفين»، في إشارة إلى أهمية العمل الجماعي.

وختم رشوان حديثه بتوجيه رسالة قائلا: «صبرا آل ياسر»، في إشارة إلى ردود الأفعال التي أثيرت بشأن تدشين الحزب.