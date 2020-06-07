بروفة في ريال مدريد استعداد لأول مباراة بعد العودة

شهد تدريبات ريال مدريد اليوم السبت، مباراة تحضيرية في ملعب «دي ستفانو»، استعدادًا لعودة الدوري الإسباني الذي توقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

أولى مباريات ريال مدريد بعد العودة ستكون ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري أمام أيبار.

ونشر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا من المباراة معلقًا عليها: "الاتصال الذي تركناه في الليجا".

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن المباراة كانت عبارة عن بروفة كاملة بين فريقين أحدهما باللون الأبيض والأخر بالأخضر استعدادًا لمباراة أيبار.

وأضافت أن المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، أقيمت بسبب تصميم المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، مشيرة إلى أن زيزو لا يريد أن يترك أي تفاصيل عند العودة.

وتابعت أن جاريث بيل لم يشارك في المباراة بسبب حمل عضلي زائد، لذا اختار زيدان تجنب المخاطر بعدم إشراكه.