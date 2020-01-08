محافظ القاهرة: لا وجود لأي تعاملات ورقية بالمحافظة قريبا

بدأ اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، منذ قليل، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونوابه للمناطق الأربع، ورؤساء الأحياء والهيئات والمديريات الخدمية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، رؤساء الأحياء ومديري المديريات بالتجهيز والإعداد للتحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليًا، وذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أي تعاملات ورقية قريبًا؛ لذلك لا بد من سرعة التدريب على هذا الاتجاه وضرورة الانتهاء من تفعيل جميع المراكز الإلكترونية.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع، متابعته لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل اليومي معه، طوال فترة الامتحانات، في مراحل النقل المختلفة، مطالبا بالاستعداد للفصل الدراسى الثانى فور الانتهاء من الامتحانات.

ووجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة لتصديها لأية أخطار داخلية وخارجية.

وكلف المحافظ، خلال الاجتماع، رؤساء الأحياء، بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، كما أوصى بأهمية التواصل مع الشباب والاستماع لمقترحاتهم والاستفادة منها في الأحياء، مع تأهيلهم للقيادة في المستقبل.

وأشار المحافظ القاهرة، إلى أن هناك مشاريع ضخمة تتم في العاصمة، وإن إمكانيات المحافظة والدولة لا تساعد على ذلك، مطالبًا المجتمع المدني بالوقوف بجوار القيادة.

ونوه المحافظ، بأن ذوي القدرات الخاصة من أولويات المحافظة، ومن دورنا الحفاظ عليهم وتلبية جميع رغباتهم، من خلال تفعيل مبادرات الدولة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".