الشريعي يكشف أسباب الموافقة على تأجيل مباراة إنبي والأهلي بكأس الرابطة

قال أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن مجلس إدارة النادي وافق بشكل رسمي على تأجيل مباراته ضد الأهلي، التي تجمع بينهما في منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وأضاف أيمن الشريعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تلقي اتصالاً من أحمد دياب رئيس لجنة الأندية يطلب تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي، رغم حرص إدارة نادي إنبي فى الحفاظ على ثبات المعايير التنظيمية للمسابقات الرياضية والالتزام بالضوابط المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات.

تابع:" أحمد دياب تواصل معي لتأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة ووافقت على ذلك، إذا كانت مباراة الأهلي في الدوري وليست في كأس الرابطة لكان أحمد دياب لم يتواصل معي ولن يتم تأجيل المباراة".

أشار أيمن الشريعي، إلى أن قرار إنبي بالموافقة على تأجيل المباراة جاء بناءا علي أنها بطولة وديه يقوم الجهاز الفني بالدفع بالناشئين في تلك المباريات، وأن النادي قرر خوض الكأس بفريق 2005.

وواصل أيمن الشريعي، أن حرصا من إدارة النادى على دعم مشاركة جميع الأندية في بطولة كأس الرابطة، وتقديرًا لرغبة النادي الأهلي في المشاركة بالبطولة، رغم أن شروط التأجيل لا تنطبق على مواعيد هذه المباريات، وتقديرًا للنادي الأهلي وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به كممثل للكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية، وافقنا على طلب التأجيل.

وعن صفقات يناير التي يرغب فريق إنبي في إبرامها قال أيمن الشريعي: «صعب جدا تحديد الصفقات بعد خوض الفريق أربع مباريات فقط في بطولة الدوري»، مطالبا اتحاد الكرة بتغير موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.

أتم أيمن الشريعي بالتأكيد على أنه لا يوجد أى خطابات رسمية من نادي الزمالك، بشأن إنهاء إعارة زياد كمال لاعب فريق إنبي والمعار لصفوف الفريق الأبيض، مضيفاً إن إدارة إنبي تعمل باحتراف ولا توجد أي مشكلة.