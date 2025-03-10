حماس: اللقاءات مع الإدارة الأمريكية لم تتناول إزاحة الحركة من المشهد

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة قدَّرت قرار الإدارة الأمريكية بالتواصل والتفاوض المباشر معها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن هناك عدة لقاءات بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة، موضحًا أن اللقاءات كانت إيجابية ويمكن البناء عليها.

وأوضح أن الحركة لم تمانع إطلاق سراح الأسير الأمريكي الجنسية المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن جميع الأسرى المحتجزين هم في إطار عملية تبادل أسرى وهم جزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الحركة تُقدر الدور الأمريكي في التوصل لاتفاق، والجهود التي بذلت لتحقيق ذلك، وهي جهود يتوجب أن تستكمل بالدخول في المرحلة الثانية.

وشدد على أن الحركة تتعامل بإيجابية ومرونة كافية بما يقود إلى الدخول في المرحلة الثانية وبما يعزز الجهود الأمريكية.

ونوه بأن إزاحة حماس من المشهد لم تكن ضمن المناقشات التي أجريت مع الجانب الأمريكي، مؤكدا أن المحادثات تناولت ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة ومتطلبات ذلك.

وشدد على أن أهم هذه المتطلبات تكمن في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة وفق القرارات والقوانين الدولية، موضحًا أن الحركة تقبل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

ونوه بأن هذا القبول يأتي في إطار التوافق الوطني، موضحًا أن الحركة دعت للمضي قدمًا في تنفيذ القرار ليقيم الشعب الفلسطيني دولته ويعيش بحرية.