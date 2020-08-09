الأمم المتحدة: فداحة كارثة مرفأ بيروت تجعل من اللازم تضافر جهود جميع المنظمات الدولية

قالت ‏مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة إنها حملت رسالة دعم من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى لبنان وشعبه.

ونقلًا عن حساب الرئاسة اللبنانية عبر «تويتر»، شددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر الدعم الدولي لبيروت، الذي عقد بناء على دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، على أن «العمل جار من أجل وضع خطط لإعادة الإعمار في بيروت وتقديم المساعدات المادية، وعلى أن فداحة الكارثة تجعل من اللازم تضافر جهود جميع المنظمات الدولية».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158شهيدًا و6000 جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.





مساعدة الامين العام للامم المتحدة في "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت": حملت رسالة دعم من الامين العام للامم المتحدة الى لبنان وشعبه. وشددت على ان العمل جار من اجل وضع خطط لإعادة الاعمار وتقديم المساعدات المادية، وعلى ان فداحة الكارثة تجعل من اللازم تضافر جهود جميع المنظمات الدولية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020