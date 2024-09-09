قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي: "نقول للأصدقاء في أوروبا إنّ في مصر حدودا قصوى لاستقبال هؤلاء الضيوف، ولا يمكن تجاوزها".

وأفاد عبد العاطي بأنّ "مصر تتحمّل أعباءً كثيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، ولا يمكنها أن تتحمّل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية".

وأكد وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، أن مصر تحملت العديد من الأعباء في مجال الهجرة، في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، يلفا يوهانسون.

وأشار عبد العاطي إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي شمل التعاون في 6 مجالات، منها الهجرة والاستثمار.

وأضاف: "نحن نعيش في منطقة مضطربة، ومصر تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا أن البلاد تواجه أعباء كبيرة وتحتاج إلى المزيد من الدعم لمواصلة تحمل تلك الأعباء.

ودعا عبد العاطي إلى دعم التنمية وخلق فرص عمل وفتح مسارات للهجرة النظامية، حتى لا يُضطر الأفراد إلى اللجوء للهجرة غير الشرعية.

من جانبها، أكدت يلفا يوهانسون دور مصر الكبير خلال السنوات الماضية في استقبال المهاجرين، خاصة السودانيين، مشيرة إلى أن التعاون في هذا المجال سيسفر عن مكاسب كبيرة.

وأضافت: "يعتقد البعض أن أوروبا تحتاج إلى ترتيب أوضاعها الداخلية في ملف الهجرة، وأستطيع أن أقول الآن أن أوروبا قامت بذلك بالتعاون مع الدول الصديقة".