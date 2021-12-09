الأهلي: مشاركة أيمن أشرف في السوبر الإفريقي محل شك

لم تحسم بعد جاهزية أيمن أشرف مدافع الأهلي، لمباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء البيضاوي المغربي، المقرر لها 22 ديسمبر الجاري، في قطر.
قال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إنه تواصل مع محمد أبوالعلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب؛ للاطمئنان على حالة أيمن أشرف، والذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة الجزائر بكأس العرب المقامة في قطر.
وقال «أبوعبلة» إن الجهاز الطبي للمنتخب أبلغه أن أيمن أشرف أجرى أشعة، وتبين إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.
وأوضح طبيب الأهلي أن أيمن أشرف سوف ينضم لبعثة الفريق في قطر فور وصولها هناك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي وخضوعه لفص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري على كأس السوبر الإفريقي.
وأكد «أبوعبلة» أن النتائج الأولية في حالة أيمن أشرف مُبشرّة إلى الآن لكن فرصته في التواجد مع الفريق في السوبر الإفريقي سوف تتحدد بشكل نهائي بعد وصول بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري وانضمام اللاعب وخضوعه لفحص طبي نهائي لتحديد موقفه.