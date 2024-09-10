وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية

أصدر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، قرارًا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية ومشرفًا على إدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفًا للسفير أحمد أبو زيد بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرًا لمصر في بروكسل.

كان السفير تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسي بالسفارة المصرية في واشنطن، ومشرفًا على المكتب الإعلامي بالسفارة.

كما عمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وبالسفارة المصرية في البرازيل، وسبق له العمل على مدار عشر سنوات في المجال الدبلوماسي متعدد الأطراف.

كما شغل منصب مدير شؤون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكان عضوًا بإدارة الأمم المتحدة، ومثل مصر في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان أيضًا المفاوض الرئيسي لمصر في المفاوضات التي جرت لصياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها بالأمم المتحدة عام 2017.

سبق أن انتُدب السفير تميم خلاف إلى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، وعلى رسالة ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد (LSE) عام 2003، وكان زميلًا بمركز وثرهد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد عامي 2008/2009.