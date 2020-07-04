التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة

أعلنت نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي أن الوزارة سوف تقوم اليوم بتشغيل وتفعيل الموقع الآلكترونى الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكامله https://rdis.moss.gov.eg/rdis/ حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل إعتباراً من ١٥ يوليو الجاري مؤكدة على ضرورة حجز مواعيد جديدة حيث انه تم الغاء كافة الحجوزات السابقة مع ضرورة رفع التقارير الطبيه الداله علي الحالة الصحية ودرجة الاعاقة وملأ استمارة بطاقة الخدمات المتكامله .

وأكدت القباج أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا بإستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من ٣/١-٣/١٨ وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ ٦/٢٠ والذين إستوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لإستلام بطاقات الخدمات المتكاملة إعتباراً من منتصف الأسبوع القادم .

وأضاف خليل محمد مدير عام الادارة العامة للتأهيل بالوزارة أن كافة مكاتب التأهيل على إستعداد لإستقبال السادة المواطنين كما تم التأكيد على مديري إدارات التأهيل بكافة محافظات الجمهورية بالإستعداد للعمل بالمنظومة الجديدة أعتباراً من ١٥ يوليو.