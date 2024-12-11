مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم بمركز سمالوط في المنيا

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بمركز سمالوط، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء أحمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق قرية العور دائرة مركز غرب، جراء تصادم سيارة نصف نقل بتروسيكل، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمود الحلواني مأمور المركز، والرائد عبدالرحمن غزاوي رئيس مباحث المركز، وسيارات الإسعاف لمحل الواقة، وتبين من المعاينة الأولية، تصادم سيارة نصف نقل مع تروسيكل نتيجة السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع "محسب.م، سائق النصف نقل، مقيم بقرية السوبي 45 سنة، وأصيب نجله طفل يدعى محمد، فضلا عن وفاة سيدة تدعى سلمى.ع، تقيم بقرية السوبي 60 سنة، كما أصيب شخص آخر يدعى محمد.ر، سائق تروسيك".



تم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، تحت تصرفات النيابة العامة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين، وإصدار تقرير الوفاة.



