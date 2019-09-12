يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، مدير فرقة المسرح القومى، وحوار من القلب المسرح القومي عن كيفية استعادة المسرح المصري لمكانته وريادته، وتقديم أعمال الفنية تجذب الجمهور، ويتطرق الحديث لمسرحية "المتفائل" بطولة نجم الكوميديا سامح حسين، والتي رفعت لافتة كامل العدد على شباك التذاكر في المسرح القومي.

وتتناول الحلقة أهداف مدير المسرح القومي ونوعية الأعمال التى سيقدمها في الفترة المقبلة، والخطط الكبيرة لاستعادة رقى واحترام المسرح القومى الذى يعتبر له قُدسية وقيمة عالية، خاصة أنه وقف عليه الكثير من عظماء الفنانين الذين قدموا باعًا كبيرًا من الفن الراقى.

كما يكشف أحمد شاكر عبد اللطيف في هذه السهرة الفنية الخاصة من برنامج "واحد من الناس" عن العديد من الأسرار حول مسيرته المهنية، وأعماله السينمائية والتلفزيونية والمسرحية وأبرز المحطات الفنية في حياته.

تذاع الحلقة في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على النهار.