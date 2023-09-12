أحمد كريمة: النقاب ليس واجبا وأؤيد منعه في المؤسسات التعليمية

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الزي المدرسي، ومنع النقاب في المدارس.

وقال خلال لقاءه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الأولى الفضائية»: «قرارات وزارة التعليم بشأن منع وحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمة قرار صائب».

وأضاف أحمد كريمة: «النقاب لا يعتبر واجب أو سنة لكن الواجب هو تغطية شعر المرأة بالحجاب وليس الوجه».

وتابع «كريمة»: «ارتداء النقاب حرية شخصية لكنه ليس واجبا»، مضيفا:«أؤيد قرار وزارة التعليم بمنع النقاب في المؤسسات التعليمة المدنية والأزهرية».

واختتم أحمد كريمة: «ارتداء النقاب خارج العمل حرية شخصية وأمر مباح لكن داخل العمل يجب منع ارتداء النقاب».

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات في الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع بنهاية الشهر الجاري، وفي مقدمتها حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب بعلم ولي الأمر، وأنه تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غيره.