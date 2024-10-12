لماذا يصعب القتال في جنوب لبنان مقارنة بقطاع غزة؟ جنود الاحتلال يكشفون الفروق

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، عن عدد من الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يشاركون في القتال على الجبهة الشمالية، قولهم إن التضاريس الجبلية المعقدة في جنوب لبنان تجعل القتال أكثر صعوبة، مما يقلل من تفوقهم العسكري الذي يتمثل في الأسلحة المتقدمة وعدد القوات الكبير.

وأوضح الجنود أن المزايا العسكرية التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي، مثل التكنولوجيا المتطورة والمعلومات الاستخباراتية، لا تحدث فرقًا كبيرًا في القتال على الأراضي اللبنانية، حيث تسهم الطبيعة الجغرافية في تقليص فعالية هذه القدرات.

وأشار الجنود إلى أن الحرب في جنوب لبنان تختلف بشكل كبير عن تلك التي خاضوها في قطاع غزة، ما يجعل القتال أكثر تحديًا بالنسبة لهم.

كما عبّر بعض الجنود عن رغبتهم في عدم توسيع نطاق التوغل البري في لبنان، خاصة بعد إعلان إسرائيل أن غزة أصبحت "جبهة قتال ثانوية"، وأن القوات الإسرائيلية المشاركة في القتال على الحدود الشمالية تمثل الآن 4 من أصل 7 فرق.

وأضاف الجنود أن مستوى المقاومة الذي يبديه مقاتلو حزب الله فاجأ الجيش الإسرائيلي، في وقت كانت فيه العمليات العسكرية تستهدف أبرز القيادات داخل الحزب، بما في ذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

يُذكر أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان بدأ في 23 سبتمبر الماضي، حيث كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على معاقل حزب الله، قبل أن تبدأ العمليات البرية في الجنوب بعد أيام. وأسفرت الغارات عن استشهاد حوالي 1300 شخص ونزوح أكثر من 1.2 مليون آخرين.