قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا يوجد أمامها على المدى القصير سوى الاستثمار وبيع الأصول، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الحلول لا تكمن فقط في الأموال المدفوعة للدولة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن تلك المشروعات تمثل قيمة مضافة، من حيث فرص العمل التي توفرها، والضرائب والجمارك التي تحصل عليها الدولة، إضافة إلى الخبرة التي تكتسبها وتعزيز السياحة.

وأكمل: «المتر في شرم الشيخ اتباع بدولار، شوف شرم الشيخ دلوقتي، أصبحت وجهة سياحية واستثمار، نحن لا نريد استثمارات أسمنتية، عاوزين فنادق على البحر ومناطق تصبح وجهات سياحية جديدة».

وشدد على أهمية أن يساعد التعاون مع دولة الإمارات وغيرها من الدول، في خلق أماكن جذب ورزق وتشغيل على مدار سنوات طويلة.

ولفت إلى أن «المنطقة السياحية تؤدي إلى استدامة في الدخل»، مضيفًا: «عندما تفكرون في المشروعات اختار الرفيق قبل الطريق، الناس اللي عندها خبرة وتعرف تدورها، مش مجرد إنها تشتغل يومين في السنة وحفلة لعمرو دياب في الآخر».

وأشار إلى أن «الإمارات شريك محترم له قصص نجاح كثيرة في العالم»، مختتمًا: «هذا شريك يحبك ومصر في قلبهم، رئيس الدولة محمد بن زايد، يستطيع الذهاب إلى أي مكان في العالم، لكنه عندما يريد أن يرتاح يأتي إلى الساحل الشمالي؛ لأنه يحب مصر وأهلها».