التجارة تستثني الخضراوات المجمدة من قرار وقف تصدير البقوليات

قررت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، استثناء كافة أنواع الخضراوات المجمدة ومنها من قرار وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر.

وأرسل المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صورة من القرار لرئيس مصلحة الجمارك من أجل اتخاذ اللازم وعدم مواجهة تلك الأصناف لأي عراقيل عند التصدير.

وذكر الخطاب أن قرار الاستثناء تم بناء على موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي على الطلب المقدم من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت في 28 مارس الماضي القرار رقم 194 لسنة 2020 بوقف تصدير البقوليات، في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع قرارا في الأول من أبريل، باستثناء الفاصولياء البيضاء، والحمص المعلب، والفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير البقوليات.