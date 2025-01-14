مشيرة خطاب: نحن في حاجة أن نؤمن بفائدة حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المصري يستحق حيوية في الحياة الحزبية بشكل أكبر مما يشهده الآن.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN» إلى أن حالة حقوق الإنسان في اتجاهها للطريق السليم، وجاري العمل على بذل مجهود أكبر لمزيد من التحسين في حالة حقوق الإنسان، وأمامنا فرصة أن نكون في مكانة أفضل بكثير.

وأضافت أن الحل الوحيد هو الإيمان أن حقوق الإنسان مفيدة، حيث إننا في حاجة أن نؤمن بفائدة حقوق الإنسان، ونتعامل معها بمزيد من الجدية.

وأشارت إلى أن الأحزاب لن تضيف للحياة السياسية ما لم تطبق حقوق الإنسان، حيث أننا لا نرى صدى للأحزاب في الشارع

ولفتت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن نشاط الأحزاب لابد أن يستمر ولا يكون موسمي، ويجب تدريب المواطن على كيفية ممارسة حقه في الاختيار، مضيفة أمامنا طريق طويل في حقوق الإنسان.