موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

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يواجه الزمالك نظيره الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم على لقب بطولة السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

تقام المباراة في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءا بتوقيت تونس، على ملعب ثاني بن جاسم.

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ الدراجي، وقناة Alkass Three HD بتعليق أحمد الطيب.

ويرتدي الزمالك الزي الرسمي (الأبيض)، والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والأصفر، والحارس الطاقم الأزرق.

وتوّج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية العام الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، فيما نال الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي.