مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الإثنين، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، سيكون أبرزها مواجهة الزمالك أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال إفريقيا

21:00 - مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي – beIN Sports 4

الدوري الإنجليزي

21:00 - نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي – beIN Sports Premium

الدوري المصري

17:00 - البنك الأهلي ضد المقاولون العرب – ONTime Sports 2

17:00 – الإسماعيلي ضد أسوان – ONTime Sports 1

19:00 - غزل المحلة ضد المصري – ONTime Sports 2

21:00 – الزمالك ضد إنبي – ONTime Sports 1

الدوري السعودي

17:50 – الاتفاق ضد الشباب – KSA Sports 2 HD

18:20 – العين ضد النصر – KSA Sports 3 HD

20:00 – الهلال ضد الباطن – KSA Sports 1 HD

20:00 – الأهلي ضد القادسية - KSA Sports 2 HD