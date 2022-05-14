جامعة مطروح تشكل وفدا للمشاركة بملتقى مسئولي برلمان شباب الجامعات

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، تشكيل وفد من الجامعة شارك في فعاليات المُلتقي الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات، والذي نظتمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 33 جامعة حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية.

وقال النجار إن ملتقى برلمان شباب الجامعات هدف إلى نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب، صقل مهاراتهم، تعزيز الثقة فى أنفسهم، معرفة آليات العمل البرلماني، التدريب على ممارسة الحياة السياسية، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة ومحاولة الاستفادة منها، التدريب على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم، وإعداد جيل قادر على المناقشة والفهم الصحيح لما يدور على الساحة المحلية والدولية.

وأضاف أن الملتقى جاء في إطار توجهات الدولة المصرية نحو نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب، مضيفًا أن جلسات الملتقى تناولت عقد لقاء حواري حول ماهية البرلمان، ووظائف وإدارة وأدوات الرقابة البرلمانية، وآليات العمل البرلمانى، بحضور الخبراء البرلمانيين، خلال الفترة من 10 لـ13 مايو الجاري، بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.