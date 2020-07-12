 اليوم.. وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول صكوك الأضاحي - بوابة الشروق
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اليوم.. وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول صكوك الأضاحي

الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور علي مصيلحي
الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور علي مصيلحي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:26 ص

يوقع وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي مصيلحي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول "صكوك الأضاحي".

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