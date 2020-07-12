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يوقع وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي مصيلحي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول "صكوك الأضاحي".